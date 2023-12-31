Hary Tanoesoedibjo: Kita Harus Sejahtera Dulu Baru Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kuat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ikut serta dalam acara bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Ci Mehong Tjioe Nofia, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III, di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu 30 Desember 2023.

Dalam rangkaian acara tersebut, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan makna dari keberadaan Partai Perindo yang didirikan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa Partai Perindo bertujuan utama untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil di Tanah Air.

"Partai Perindo itu apa? Ada tulisan di bawahnya itu apa? 'Untuk Indonesia Sejahtera,” ujarnya.

"Selalu itu engak bisa dilepas, kerena kesejahteraan itu harus diwujudkan dulu. Kita harus sejahtera dulu baru jadi Perindo. Perindo singkatannya apa? Persatuan Indonesia,” kata Hary Tanoesoedibjo.

Dia mengatakan bahwa kesejahteraan akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin kuat.

“Baru persatuan-kesatuan bangsa ini kuat. Kalau belum sejahtera kuat enggak? Belum bisa dikatakan kuat,” ujar dia lagi.

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan rakyat, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, simbol pemberian gerobak menjadi bagian dari upaya Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

“Kalau lihat di TV itu ada gerobak. Gerobak Perindo tahu gak? Kenapa simbolnya gerobak? Gerobak adalah simbol perjuangan rakyat kecil. Itu yang diperjuangkan, jadi itu semua sudah ada maknanya,” ucapnya.