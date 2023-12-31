Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Polisi Larang Konvoi saat Malam Tahun Baru, Penjagaan Batas Wilayah Diperketat

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:01 WIB
4 Fakta Polisi Larang Konvoi saat Malam Tahun Baru, Penjagaan Batas Wilayah Diperketat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
DITLANTAS Polda Metro Jaya melarang adanya arak-arakan konvoi dalam perayaan malam tahun baru 2024 karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Konvoi Akan Diputarbalikkan

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Usman Latif mengatakan, pihaknya bakal melakukan penjagaan di sejumlah titik, untuk memutar balikkan siapa pun yang hendak melakukan konvoi.

"Kegiatan masyarakat yang sekiranya itu akan mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat lainnya seperti konvoi, bak terbuka akan kita putar balikkan," kata Usman, Sabtu (30/12/2023).


2. Sejumlah Lokasi Akan Dijaga

 

Polisi akan melakukan penjagaan di beberapa titik untuk menghalau kendaraan agar tidak masuk ke wilayah DKI Jakarta. Misal, penjagaan dari arah Bekasi akan dilakukan pengawasan di Kalimalang.

"Begitu juga yang dari arah Bogor yaitu PGC, yang dari arah Pasar Rebo masuk juga akan kita lakukan penempatan pos disitu. Begitu juga dari arah Lenteng Agung, Depok juga akan kita lakukan penempatan personel untuk megantisipasi masyarakat yang tidak tertib lalu lintas, akan kita putar balikkan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Usman Latif.

Hal yang sama juga akan dilakukan penjagaan di daerah Tangerang akan dilakukan penjagaan oleh personel di daerah Daan Mogot. Semuanya arak-arakan yang berpotensi mengganggu ketertibakan akan dilakukan pengalihan.

"Akan kita tempatkan personel disitu akan kita lakukan pengalihan arus apabila terjadi arak-arakan yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
