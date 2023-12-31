Breaking News! Gempa Besar M 5,0 Guncang Pangandaran Jelang Pergantian Tahun

JAKARTA- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,5 0 yang mengguncang kawasan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Gempa besar tersebut tercatat pada Minggu (31/12) pukul 11.52 WIB atau jelang pergantian tahun 2024.

Pusat lokasi gempa berada di laut 90 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran. Tepatnya berada di 8.22 Lintang Selatan (LS) dan 107.87 Bujur Timur (BT).

“Gempa Magnitudo: 5.0, Kedalaman: 10 km, 31 Des 2023 11:52:34 WIB, Koordinat: 8.22 LS-107.87 BT (90 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR)” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Minggu (31/12/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. “Tidak berpotensi tsunami,” tulis keterangan itu.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempa bumi susulan yang bisa datang secara tiba-tiba.

(Fahmi Firdaus )