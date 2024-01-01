Ratusan Sahabat Angela Ziarah Makam Wali, Doakan Caleg Perindo di Pemilu 2024

SIDOARJO - Sebayak 180 Sahabat Angela Tanoesoedibjo yang merupakan Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim dari Partai Perindo, berangkat berwisata religi ke makam lima wali di Jawa Timur, Minggu (31/12/2023) pagi.

Keberangkatan Sahabat Angela ini dilepas langsung oleh Caleg DPRD Provinsi Partai Perindo Teguh Setiawan di area parkir salah satu toserba di Jalan Kalijaten, Taman, Sidoarjo.

Sebelum berangkat, para Sahabat Angela ini diperkenalkan dengan berbagai program Perindo sekaligus pembagian Kartu Asuransi Perindo//

Para Sahabat Angela yang pada umumnya adalah emak-emak ini berasal dari beberapa wilayah di Sidoarjo. Rencananya, mereka berwisata religi selama satu hari semalam.

Tidak saja berziarah di makam wali yang ada di Jatim, mereka juga akan mendoakan Angela Tanoesoeedibjo dan Teguh Setiawan di dekat makam para wali agar lolos sebagai anggota DPR maupun DPRD.

Seorang Sahabat Angela mengatakan, sosok Angela Tanoesoedibyo dikenal sebagai sosok yang ramah.