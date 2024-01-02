Viral Video Keributan Pengamen dengan Sopir Bus di Bogor, Polisi Selidiki

BOGOR - Beredar video viral keributan antara sopir bus dengan sejumlah pengamen di Jalan Otista, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Polisi masih akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat keributan itu terjadi di tengah jalan. Tampak sejumlah pengamen diduga melakukan penganiayaan terhadap sopir bus hingga jatuh tersungkur ke aspal.

Tak hanya memukul dan menendang, pengamen itu juga sempat melemparkan alat musiknya ke arah sopir tersebut. Terdapat seorang wanita dan sopir angkot yang berusaha melerai kejadian tersebut.

"Ya Allah, kasian banget. Astagfirullahalazim, abang jangan," teriak wanita dalam video dikutip MNC Portal, Senin (1/1/2024).

Saat ini, belum diketahui pasti penyebab dan lainnya dari keributan tersebut. Termasuk kondisi pengamen dan sopir bus usai terlibat ketibutan.

Terpisah, Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengaku belum menerima laporan adanya keributan seperti yang beredar di media sosial tersebut.

"Itu kemarin (kejadiannya), nggak ada laporan ke Polsek," kata Surya dikonfirmasi wartawan.