Caleg Perindo Dyah Anita Sebut 60% UMKM di Indonesia Dimiliki Perempuan

JAKARTA - Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dan bisnis terus mengalami peningkatan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 mencatat porsi perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 64,5%.

Calon Legislatif DPR RI Dapil Banten III dari Partai Perindo, Dyah Anita Prihapsari mengatakan, potensi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi basis penggerak ekonomi nasional.

“Jumlah UMKM Indonesia sekitar 52 juta yang kemudian 60-an persen merupakan milik perempuan. Artinya ini kan ada kontribusi perempuan terhadap PDB kita,” kata Dyah dalam Podcast Partai Perindo, Rabu (3/1/2024).

Demi mewujudkan hal itu, terangnya, perlu didorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Di era digitalisasi, dibutuhkan sistem pengajaran yang ramah terhadap aktivitas kaum Ibu.

Dukungan juga dilakukan melalui program untuk UMKM, dengan harapan dapat ikut mengurangi tingkat kemiskinan, dan membantu ketahanan ekonomi keluarga.

“Nah ini juga sesuai dengan program Partai Perindo yang mengangkat UMKM untuk kesejahteraan Indonesia. Seperti program Gerobak Perindo, ini kan perlu agar bisa naik kelas,” papar perempuan yang juga pimpinan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) itu.