Kunjungi Masyarakat Cipinang Melayu, Perindo Gelar Bazaar 1000 Minyak Goreng Murah

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di RW 01 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada Jumat tadi (5/1/2023). Wahyu yang dibersamai Ustadz Yusuf Mansur, menyapa warga dalam rangkaian Jumat barokah berupa gelaran bazaar minyak goreng murah dengan total 1000 liter.

Wahyu menyampaikan dirinya bersama Ustadz Yusuf Mansur merupakan rangkaian dari kegiatan aksi nyata memberi dukungan kepada masyarakat di tengah situasi tingginya harga sembako dan minyak goreng. Dirinya menuturkan, bentuk gelaran bazaar ini sebagai komitmen Perindo untuk terjun langsung merasakan kebutuhan masyarakat.

"Jadi kita menemui langsung warga guna merasakan langsung situasi dan kondisi kebutuhan warga saat ini. Ini menjadi komitmen dari Partai Perindo untuk kesejahteraan masyarakat, ini lah buktinya," kata Wahyu di lokasi, Jumat (5/1/2024).

Wahyu menjelaskan bazaar murah minyak goreng yang dihelat di kolong tol Becakayu, dijual dengan kemasan per botolnya satu liter. Ia mengatakan syarat untuk mendapatkan minyak goreng dengan setengah harga tersebut, hanya cukup menunjukkan bukti KTP berdomisili di lingkungan tersebut.

"Kuotanya kan 1000 liter, jadi targetnya untuk 1000 orang disini. Masyarakat hanya perlu menunjukkan bukti KTP bahwa mereka berdomisili di sekitar lokasi adanya bazaar, satu KTP untuk satu botol minyak goreng. Ini kita mudahkan saja," jelas Wahyu.

Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan dirinya bersama Wahyu mewakili Perindo untuk melaksanakan bazaar sembako murah minyak goreng sebagai bagian dari Jumat barokah dari Partai Perindo. Caleg untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I itu mengatakan selain bazaar, mereka juga menyerahkan hibah mobil ambulans kepada Masjid di lokasi tersebut, Baitul Akhlaq.

"Tadi kita menemui warga, bersama pak Wahyu, sekaligus menjalin silaturahim bersama. Ini juga bagian dari aksi nyata Perindo kepada masyarakat, tanpa janji tapi turun langsung saja," ungkap Yusuf.