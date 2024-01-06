Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Masyarakat Cipinang Melayu, Perindo Gelar Bazaar 1000 Minyak Goreng Murah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:24 WIB
Kunjungi Masyarakat Cipinang Melayu, Perindo Gelar Bazaar 1000 Minyak Goreng Murah
Caleg perindo gelar bazar minyak goreng (foto: MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di RW 01 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada Jumat tadi (5/1/2023). Wahyu yang dibersamai Ustadz Yusuf Mansur, menyapa warga dalam rangkaian Jumat barokah berupa gelaran bazaar minyak goreng murah dengan total 1000 liter.

Wahyu menyampaikan dirinya bersama Ustadz Yusuf Mansur merupakan rangkaian dari kegiatan aksi nyata memberi dukungan kepada masyarakat di tengah situasi tingginya harga sembako dan minyak goreng. Dirinya menuturkan, bentuk gelaran bazaar ini sebagai komitmen Perindo untuk terjun langsung merasakan kebutuhan masyarakat.

"Jadi kita menemui langsung warga guna merasakan langsung situasi dan kondisi kebutuhan warga saat ini. Ini menjadi komitmen dari Partai Perindo untuk kesejahteraan masyarakat, ini lah buktinya," kata Wahyu di lokasi, Jumat (5/1/2024).

Wahyu menjelaskan bazaar murah minyak goreng yang dihelat di kolong tol Becakayu, dijual dengan kemasan per botolnya satu liter. Ia mengatakan syarat untuk mendapatkan minyak goreng dengan setengah harga tersebut, hanya cukup menunjukkan bukti KTP berdomisili di lingkungan tersebut.

"Kuotanya kan 1000 liter, jadi targetnya untuk 1000 orang disini. Masyarakat hanya perlu menunjukkan bukti KTP bahwa mereka berdomisili di sekitar lokasi adanya bazaar, satu KTP untuk satu botol minyak goreng. Ini kita mudahkan saja," jelas Wahyu.

Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan dirinya bersama Wahyu mewakili Perindo untuk melaksanakan bazaar sembako murah minyak goreng sebagai bagian dari Jumat barokah dari Partai Perindo. Caleg untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I itu mengatakan selain bazaar, mereka juga menyerahkan hibah mobil ambulans kepada Masjid di lokasi tersebut, Baitul Akhlaq.

"Tadi kita menemui warga, bersama pak Wahyu, sekaligus menjalin silaturahim bersama. Ini juga bagian dari aksi nyata Perindo kepada masyarakat, tanpa janji tapi turun langsung saja," ungkap Yusuf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement