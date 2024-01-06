Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Keseruan Liliana Tanoesoedibjo dan Ira Miranti Dewi Joget Sat-Set Tas-Tes Ala Ganjar-Mahfud

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:41 WIB
Keseruan Liliana Tanoesoedibjo dan Ira Miranti Dewi Joget Sat-Set Tas-Tes Ala Ganjar-Mahfud
Liliana Tanoesoedibjo joget sat set (Foto: MPI)
JAKARTA - Momen keseruan Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD DKI Dapil 7 Jakarta Selatan, Ira Miranti Dewi joget Sat-Set, Tas-Tes Ala Ganjar-Mahfud saat menggelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Posko Presgan, Jalan Pangeran Antasari, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi acara diawali menyanyikan lagu 'Indonesia Raya' dan Mars Perindo.

Selanjutnya secara spontan dipimpin instruktur senam Liliana dan Ira asyik joget 'Sat-Set, Tas-Tes' diikuti ratusan warga yang telah hadir sejak pagi.

Liliana yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu juga memberikan kuis kepada 10 warga yang beruntung dengan melempar sejumlah pertanyaan dan diberikan door prize jam dinding dari Partai Perindo dengan lambang sayap rajawali nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu.

Ratusan warga yang hadir pun nampak antusias mengenakan kaos Partai Perindo nomor 16 dan Ganjar-Mahfud nomor 03.

