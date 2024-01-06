Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Senam Bersama dan Cek Kesehatan Gratis Warga Rusun Cilincing

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |12:26 WIB
Caleg Perindo Senam Bersama dan Cek Kesehatan Gratis Warga Rusun Cilincing
Caleg Perindo senam bersama dan cek kesehatan gratis warga Cilincing (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI dapil 2 DKI Jakarta, dari Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro lakukan senam dan cek kesehatan gratis bareng warga Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (6/1/2024).

Antonius memilih untuk melakukan dua aktivitas tersebut karena kesehatan sangat penting.

"Kegiatan hari ini senam dan cek kesehatan gratis yang kita berikan pada warga Rusun Cilincing ini. Jika semua sehat semua menjadi sejahtera," kata Antonius saat ditemui di Rusun Cilincing.

Bukan hanya lewat senam dan cek pemeriksaan kesehatan gratis, Antonius juga terlihat blusukan ke Rusun Cilincing. Pertama-tama dirinya terlihat memasuki posyandu dan paud di Rusun Cilincing. Dirinya terlihat miris dengan keadaan paud di lokasi tersebut karena tidak ada kipas angin. Tentu hal tersebut akan membuat pembelajaran menjadi tidak nyaman.

Selain itu, Antonius pun akan menyumbang buku-buku untuk paud serta mengusahakan pemberian gaji untuk guru PAUD.

"Di sini ada PAUD, kita usahakan bantu supaya anak-anak ini lebih dinaungi lagi, dari kesejahteraan, mulai dari buku-buku hingga fasilitas kita bantu. Kita akan menjalankan terus sebagai DPD," kaya Antonius yang kini juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

“Karena partai perindo sangat peduli dengan rakyat, partai perindo punya program mensejahterakan rakyat khususnya Jakarta Utara," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Antonius pun mengadakan fogging nyamuk untuk memberantas nyamuk yang ada di Rusun Cilincing. Cara ini merupakan upaya untuk mengurangi risiko demam berdarah.

