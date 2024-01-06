Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketakjuban Ustadz Yusuf Mansur pada UMKM, dari Tukang Jahit hingga Warung Nasi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:55 WIB
Ketakjuban Ustadz Yusuf Mansur pada UMKM, dari Tukang Jahit hingga Warung Nasi
Ustadz Yusuf Mansur (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di dekat kolong tol Becakayu, yakni di RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Yusuf Mansur ditemani Caleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman, dalam rangkaian agenda Jumat berkah (5/1/2024) berupa bazar murah minyak goreng.

Saat menyambangi wilayah pemukiman tersebut, Yusuf Mansur mengaku takjub melihat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang eksis di sana.

"Tadi kita menemui warga, bersama Pak Wahyu ini, kita kagum dengan usahanya. Ada seorang ibu yang memiliki usaha mesin jahit hanya satu buah, tapi bisa bertahan dan mensuplai pakaian ke pasar," terang Yusuf, Sabtu (6/1/2024).

Selain itu, dirinya juga kagum dengan UMKM berupa warung nasi sederhana, namun bisa bersedekah 100 bungkus secara gratis setiap Jumat.

"Kemudian tadi juga kita bertemu dengan warung nasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi setiap Jumat warung itu bisa sedekah dari 80 sampai 100 bungkus. Kita yang Alhamdulillah ada rezekinya jadi merasa malu," ujarnya.

Dia mengaku senang bisa bercengkerama dalam agenda temu sapa Jumat berkah tersebut di lingkungan RW 01 Cipinang Melayu. Baginya, agenda tersebut menjadi motivasi baginya, terkhusus Perindo, untuk semakin konsisten menunjukkan langkah yang nyata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement