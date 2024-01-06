Ketakjuban Ustadz Yusuf Mansur pada UMKM, dari Tukang Jahit hingga Warung Nasi

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di dekat kolong tol Becakayu, yakni di RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Yusuf Mansur ditemani Caleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman, dalam rangkaian agenda Jumat berkah (5/1/2024) berupa bazar murah minyak goreng.

Saat menyambangi wilayah pemukiman tersebut, Yusuf Mansur mengaku takjub melihat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang eksis di sana.

"Tadi kita menemui warga, bersama Pak Wahyu ini, kita kagum dengan usahanya. Ada seorang ibu yang memiliki usaha mesin jahit hanya satu buah, tapi bisa bertahan dan mensuplai pakaian ke pasar," terang Yusuf, Sabtu (6/1/2024).

Selain itu, dirinya juga kagum dengan UMKM berupa warung nasi sederhana, namun bisa bersedekah 100 bungkus secara gratis setiap Jumat.

"Kemudian tadi juga kita bertemu dengan warung nasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi setiap Jumat warung itu bisa sedekah dari 80 sampai 100 bungkus. Kita yang Alhamdulillah ada rezekinya jadi merasa malu," ujarnya.

Dia mengaku senang bisa bercengkerama dalam agenda temu sapa Jumat berkah tersebut di lingkungan RW 01 Cipinang Melayu. Baginya, agenda tersebut menjadi motivasi baginya, terkhusus Perindo, untuk semakin konsisten menunjukkan langkah yang nyata.