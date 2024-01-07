Partai Perindo Ajak Rakyat Dukung Mahfud MD Mengentaskan Kemiskinan

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan mengatakan pihaknya mendukung komitmen Mahfud MD untuk mengakselerasi program menghapus kemiskinan jika terpilih menjadi wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024.

Hal ini pun sejalan dengan segudang pengalaman Mahfud MD di pemerintahan. Program itu menjadi bukti serius Mahfud MD membangun negara Indonesia.

"Pencanangan untuk melanjutkan kerja profesional untuk mengentaskan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pak Mahfud MD ini layak untuk didukung oleh seluruh rakyat karena Pak Mahfud MD itu serius dalam hal membangun bangsa," kata Yerry.

Adapun program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Mahfud MD dengan menggunakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sangat tepat. Sehingga menurutnya, sosok Mahfud MD sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi wapres.

"Kami merasa bahwa Pak Mahfud MD perlu disupport secara khusus sebab sudah terbukti beliau adalah pendekar hukum yang berani tegas dan adil dalam penegakan hukum. Jadi tentu kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung Ganjar-Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD meyakinkan dirinya berkomitmen untuk meneruskan kerja profesional jika menjadi Wakil Presiden. Salah satunya ialah untuk mengakselerasi program menghapus kemiskinan.

"Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan ya tahun 2045 kira-kira kemiskinan tidak ada. Tapi itu semua bisa dipercepat, bisa diakselerasi manakala kita bekerja secara profesional,” kata Mahfud di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).