Gelar Pengobatan Gratis di Malang, Ketua DPP Perindo : Bentuk Kepedulian ke Rakyat

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal, Christophorus Taufik, menghadiri bazar murah dan pengobatan gratis di Karangploso, Malang. Kegiatan yang diadakan Partai Perindo ini menjadi bentuk kepedulian partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Menurut Christ, sapaan akrabnya, pengobatan gratis dipilih karena saat ini memasuki musim pancaroba, kondisi cuaca juga tak menentu. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan warga, utamanya di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

"Banyak teman-teman yang sakit ringan, batuk flu, kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis daripada ke dokter," kata Christophorus Taufik, pada Sabtu (6/1/2024).

Pria yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini menyebut, pengobatan gratis ini juga inisiatif dari Ketua DPW Partai Perindo dr Faida. Kerjasama antara Partai Perindo dan RS Bina Sehat Jember memberikan layanan gratis kepada masyarakat membutuhkan.

"Pemeriksaan kesehatan gratis dibantu dari Ketua DPW Partai Perindo Ibu Faida, kami ucapkan terima kasih juga. Undangannya tersebar sekitar 1.000 warga (untuk pemeriksaan kesehatan gratis)," ungkap Christ kembali.