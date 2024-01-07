Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Ini Harapan Warga ke Caleg Perindo Diska Resha

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam acara itu, turut hadir pula Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Hary Tanoesoedibjo (HT), dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 DKI Jakarta Diska Resha Putra.

Warga yang hadir, merasa kagum dengan Diska Resha. Salah satunya warga Manggarai Selatan, Siti. Ia menilai, Diska merupakan sosok hang baik dan sopan.

"(Diska) baik orangnya, sopan. Aku belum pernah ketemu, baru ini," kata Siti saat ditemui di lokasi.

Sementara warga lainnya bernama Ujang, berharap Diska dapat lolos ke parlemen DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

"Harapan saya harus menjadi caleg perindo, insyaAllah jadi (anggota DPRD DKI Jakarta)," terang Ujang.

(Awaludin)