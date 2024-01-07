Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi, Warga Cukup Bawa KTA Perindo

BEKASI - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jabar VII, Sururi Alfaruq, bersama DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati, menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Pelaukan, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (7/12/2023). Untuk menebusnya, warga yang mengantre cukup menunjukkan KTA Perindo.

"Kami bertiga ini menyelenggarakan bazar minyak goreng murah ini memang tujuannya agar bisa membantu masyarakat, karena di pasar itu minyak goreng mahal kalau 1 di pasar itu ada yang Rp. 13.000, ada yang Rp. 14.000. Nah yang di sini ini kita jual murah dengan harga Rp5.000," ujar Caleg DPR RI Dapil Jabar VII Sururi Alfaruq, Minggu (7/1/2024).

Adapun warga yang ingin menebus kupon bazar minyak goreng murah dengan harga Rp. 5000 yang disediakan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kata Sururi, tujuannya agar bisa membantu masyarakat.

"Jadi harapannya ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, karena minyak termasuk kebutuhan pokok ya, karena kalau udah di dapur ya pasti harus ada minyak, makanya itu yang kita menyelenggarakan bazar minyak goreng murah," katanya.

Bahkan, politikus dari Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2025 itu melihat antusias masyarakat pada saat mengantre sajak pagi berbondong-bondong untuk mendapatkan kupon.

"Banyak masyarakat bisa kita lihat sendiri luar biasa, mereka dari jam 7 antri ya, padahal mulanya jam 9. Jadi betapa keinginan masyarakat untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah itu luar biasa, dan ini tidak gratis beli kan, bukan gratis, tapi beli pun mereka masih berebut antre seperti itu luar biasa," tuturnya.

Dia bergegas, jika Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara menang di Pemilu 2024 dan berhasil menjadi bagian dari pemerintahan yang baru nanti akan terus memperjuangkan masyarakat.

"Dari sini kita bisa melihat bagaimana fakta dibawah kebutuhan masyarakat itu mesti perlu diperhatikan, makanya kayak Perindo tagline nya itu untuk Indonesia sejahtera, dan ini adalah bagian dari perjuangan Perindo agar dimana disini nanti masyarakat di bawah untuk bisa mendapatkan harga pokok lebih murah," harapnya.