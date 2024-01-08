Cerita Ibu Penjual Kerupuk Kulit yang Terbantu Bazar Perindo di Tengah Lonjakan Harga Sembako

JAKARTA – Partai Perindo kembali menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah. Kegiatan kemasyarakatan itu kali ini digelar di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, dalam kesempatan tersebut Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus murah oleh masyarakat.

Penjual kerupuk kulit sekaligus warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sartini, merasakan betul manfaat dari bazar murah yang digelar Partai Perindo.

“Sangat terbantu sekali buat masyarakat, untuk bisa mendapatkan sembakonya itu," kata Sartini di lokasi.

Saat ini kata dia, beberapa harga bahan pokok sedang mengalami lonjakan. Dengan adanya kegiatan tersebut, sangat meringankan pengeluaran ibu-ibu untuk belanja kebutuhan rumah.

"Karena ibu-ibu butuh banget buat keperluan sehari-harinya," ujarnya

(Fahmi Firdaus )