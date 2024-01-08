Aksi Nyata Partai Perindo Bantu Warga di Tengah Lonjakan Harga Sembako

JAKARTA - Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Keramaian semakin terasa ketika kedatangan Ketua Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo yang disusul Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Warga yang biasanya melihat mereka dari televisi langsung berebut bersalaman dan berfoto dengan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat setempat bisa menukarkan vocher yang mereka beli dengan Rp8 ribu yang kemudian bisa ditukarkan dengan beras 2,5 kg dan minyak goreng satu liter.

Untuk mendapatkan program bakti sosial Partai Perindo itu, mereka tertib mengantre. Terlebih, beberapa harga bahan pokok sedang melonjak.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, dalam kesempatan tersebut Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus murah oleh masyarakat.

“Hari ini ada seribu paket yang terdiri dari beras 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter yang ditebus murah oleh warga," kata Effendi di lokasi.