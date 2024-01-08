Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Ira Miranti: 1.000 Minyak Goreng Ludes

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Ira Miranti Dewi bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo menggelar bazar murah minyak goreng kemasan dan cek kesehatan gratis di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Januari 2024.

Ira menyebut kegiatan kegiatan tebus murah minyak goreng Rp5 ribu bertujuan untuk meringankan beban dan mensejahterakan masyarakat sejalan dengan tujuan Partai Perindo dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024. Menurutnya minyak goreng pun maha di pasaran sehingga dengan tebus murah ini dapat meringankan.

"Tentu untuk meringankan beban mereka untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Saya senang ibu Liliana mau turun ini untuk membantu perekonomian masyarakat dengan Rp5 ribu saja karena minyak lagi mahal," ujar Ira.

Ira menambahkan sebanyak 1.000 liter minyak goreng disediakan untuk hari ini dan telah ludes dalam waktu beberapa jam saja.

"Hari ini sebenarnya dari Partai Perindo mau berapa juga oke intinya untuk warga, tapi saya memang 1.000 minyak hari ini kita sediakan. Bukan berarti hanya 1.000, jika ada permintaan lagi nanti kita buat lagi. Ludes lihat itu tapi warga sini sangat tertib kok," ucapnya.

Ira yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil dengan nomor urut 5 di kertas suara itu mengaku terus menggelar bazar murah sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo hingga menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

"Sebelum tanggal 14 Februari kita melakukan bazar murah, saya sudah beberapa kali tetapi bersama Ibu Liliana baru pertama kali dengan cek kesehatan memberikan buah, susu ini hanya untuk warga Cilandak Selatan," ungkapnya.