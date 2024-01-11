Advertisement
Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Muhammad Sopiyan Ingin Bantu Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:22 WIB
JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta dari Dapil V Partai Perindo Muhammad Sopiyan, menggelar bazar murah sembako di Jalan Kp Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu 7 Januari 2024.

Sopiyan didampingi Ketua DPRD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan dalam acara bazar murah dengan menjajakan 1000 paket sembako untuk masyarakat itu.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini pun berlangsung dengan tertib dan dipenuhi antusias masyarakat.

Muhammad Sopiyan mengatakan bahwa ada 1000 paket sembako yang dijual dengan harga murah untuk masyarakat.

“Hari ini kita melakukan bazar murah di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini adalah satu bukti dari partai terkait bazar murah,” ungkap Sopiyan.

Sembako yang disediakan pun terdiri dari beras dan minyak yang dijual seharga Rp5 ribu. Sopiyan mengatakan kegiatan bazar murah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat keperluan sembako dengan harga yang murah.

“Kepada masyarakat, ini tujuannya adalah untuk membantu mempermudah masyarakat untuk menjangkau harga-harga sembako di saat harganya lagi tinggi,” paparnya.

