Warga Cilangkap Harap Bazar Murah Minyak Goreng Perindo Terus Berlanjut

JAKARTA - Dua Caleg dari Partai Perindo, yaitu Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Wahyu Nur Iman, S.E, MM, AK, CA menggelar bazar minyak goreng murah.

Kegiatan sosial itu diadakan di Gang Swadaya VI No.76, RT 004/05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan bazar minyak goreng murah diadakan karena animo masyarakat untuk membutuhkan minyak goreng sangat tinggi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus melakukan aksi nyata.

Meski dalam kondisi cuaca hujan deras, tak menyurutkan warga untuk mengantri menggunakan payung. Tampak raut wajah mereka sungguh bahagia.

"Alhamdulillah kita dapat subsidi minyak dari Pak Wahyu dan Ustadz Yusuf Mansur dalam program ini sangat bermanfaat sekali kepada warga RT 004/RW05," kata Nuryana (40).

Bazar minyak goreng murah dengan satu liter Rp5.000 sangat membantu masyarakat kecil. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran saat ini mencapai Rp15.000 per liternya.

"Dengan minta tebus murah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena minyak ini lumayan harganya bisa Rp15 ribu ini tebus murah dengan Rp5 ribu saja. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Mansur," ucapnya.