Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Cilangkap Harap Bazar Murah Minyak Goreng Perindo Terus Berlanjut

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:22 WIB
Warga Cilangkap Harap Bazar Murah Minyak Goreng Perindo Terus Berlanjut
Bazar murah Caleg Perindo di Cilangkap, Jakarta Timur (Foto: Widya Michella)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua Caleg dari Partai Perindo, yaitu Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Wahyu Nur Iman, S.E, MM, AK, CA menggelar bazar minyak goreng murah.

Kegiatan sosial itu diadakan di Gang Swadaya VI No.76, RT 004/05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan bazar minyak goreng murah diadakan karena animo masyarakat untuk membutuhkan minyak goreng sangat tinggi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern dan peduli terhadap masyarakat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus melakukan aksi nyata.

Meski dalam kondisi cuaca hujan deras, tak menyurutkan warga untuk mengantri menggunakan payung. Tampak raut wajah mereka sungguh bahagia.

"Alhamdulillah kita dapat subsidi minyak dari Pak Wahyu dan Ustadz Yusuf Mansur dalam program ini sangat bermanfaat sekali kepada warga RT 004/RW05," kata Nuryana (40).

Bazar minyak goreng murah dengan satu liter Rp5.000 sangat membantu masyarakat kecil. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran saat ini mencapai Rp15.000 per liternya.

"Dengan minta tebus murah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena minyak ini lumayan harganya bisa Rp15 ribu ini tebus murah dengan Rp5 ribu saja. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Mansur," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement