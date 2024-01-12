Selain Gelar Bazar Minyak Murah, Caleg Perindo Abdul Khaliq Sosialisasi Pemilu 2024

BANDUNG - Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Jabar 2 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Abdul Khaliq Ahmad, menggelar kegiatan bazar murah minyak goreng di area perbukitan kampung Sege Angga, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada Rabu 10 Januari 2024.

Selain menggelar bazar, Abdul Khaliq menyebut, dirinya juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemilu 2024 kepada warga Desa Mekarmanik. Dalam suasana hujan, ia menjelaskan dengan penuh detail cara mencoblos kertas suara untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kabupaten Bandung.

"Disitu saya melakukan edukasi pemilu, tentang cara mencoblos kertas suara untuk warna abu presiden dan wakil presiden, merah untuk DPD, kuning Caleg DPR RI, biru DPRD Provinsi dan hijau DPRD untuk kabupaten bandung," jelas Abdul Khaliq di lokasi.

Tidak hanya itu, kehadiran Caleg DPR RI Nomor 1 Dapil 3 Kabupaten Bandung, Hani Riyani, serta Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Heru, turut memeriahkan acara.

Semua pihak berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang interaksi antara calon legislatif dan pemilih, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

(Awaludin)