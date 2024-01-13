Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar 1.000 Sembako Murah di Rawamangun, Ini Alasan Tidak Gratis

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:30 WIB
Bazar murah Caleg Perindo (Foto: M Farhan)
JAKARTA - DPD Perindo Jakarta Timur kembali menggelar bazar 1.000 sembako murah di kawasan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur.

Gelaran bazar murah sembako Perindo, yang terdiri dari beras premium 2,5 Kilogram dan minyak goreng satu liter seharga Rp20 ribu tersebut menjadi berbeda lantaran di masa kampanye Pemilu 2024 ini justru yang marak adalah pembagian sembako secara gratis.

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan pun angkat bicara. Gelaran bazar sembako murah Perindo, tutur Berman, digelar dengan maksud membantu masyarakat untuk meringankan kebutuhan bahan pokok, bukan dengan dibagi-bagikan secara cuma-cuma.

Ia menjelaskan, bazar sembako murah Perindo tersebut dikhususkan untuk para pemilik KTA berasuransi Perindo saja. Terlebih pembagian sembako secara gratis, ujar Berman, termasuk pelanggaran pemilu.

"Meski kita bermaksud untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah tingginya harga sembako, kita tidak membaginya secara cuma-cuma. Kita berbagi dengan mereka yang memiliki KTA berasuransi, karena jika dibagikan secara gratis, itu masuk pelanggaran pemilu," terang Berman di Jalan Haji Ten 1 No 46, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2024).

Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta itu menyampaikan, meski target sembako murah yang disediakan sebanyak 1.000 paket, masyarakat Rawamangun yang datang dengan KTA berasuransi Perindo tercatat sebanyak 1.200 orang.

"Jadi yang memiliki KTA berasuransi itu ada 1.200 orang yang hadir, jadinya 1.200 paket sembako murah yang kita sediakan," tutur Berman.

