Ribuan Warga Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis dan Tebus Sembako Murah Perindo di Jaksel

JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar tebus murah beras 2,5 kilogram serta minyak goreng kemasan gratis sebesar Rp10 ribu di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/1/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi hadir langsung Caleg Perindo DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPR Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VIII, Santi Paramita.

Terlihat antusias ribuan masyarakat sejak kehadiran Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo. Liliana pun terlihat tak segan bersalaman dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang telah menunggu.

Terlihat Liliana yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang ke masyarakat. Ia pun juga membagikan doorprize berupa jam dinding Partai Perindo.

Liliana didampingi Effendi Syahputra juga mengecek lokasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selanjutnya Ia juga membagikan dan bertransaksi tebus murah beras dan minyak goreng.

(Fakhrizal Fakhri )