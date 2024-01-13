Liliana Tanoesoedibjo: Bazar Murah Perindo Sangat Penting di Tengah Naiknya Harga Bahan Pokok

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menegaskan pentingnya bazar murah di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok.

Hal itu disampaikan caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo saat menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), yang digelar partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Menurutnya, dengan naiknya harga, banyak masyarakat yang merasa terbebani untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka.

"Sangat penting bagi mereka (bazar murah) karena harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurang," kata Liliana di lokasi.