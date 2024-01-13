Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo: Bazar Murah Perindo Sangat Penting di Tengah Naiknya Harga Bahan Pokok

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:08 WIB
Liliana Tanoesoedibjo: Bazar Murah Perindo Sangat Penting di Tengah Naiknya Harga Bahan Pokok
Liliana Tanoesoedibjo hadiri bazar murah Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menegaskan pentingnya bazar murah di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok.

Hal itu disampaikan caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo saat menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), yang digelar partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Menurutnya, dengan naiknya harga, banyak masyarakat yang merasa terbebani untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka.

"Sangat penting bagi mereka (bazar murah) karena harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurang," kata Liliana di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement