Perindo Gencarkan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo Harap Masyarakat Sejahtera dan Naik Kelas

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar tebus murah beras 2,5kg serta minyak goreng kemasan gratis sebesar Rp10 ribu di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) pagi.

Liliana berharap dengan program ini masyarakat dapat sejahtera dan naik kelas. Tak hanya itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga punya program gerobak UMKM untuk masyarakat naik kelas.

"Tentu harapan kami Partai Perindo mengharapkan masyarakat sejahtera dan naik kelas dengan adanya program Partai Perindo seperti gerobak, itu kami membantu ekonomi mereka untuk mereka bisa naik kelas," ucap Liliana.

BACA JUGA: Caleg Perindo Liliana Tanoesoedibjo Sosialisasikan Pencoblosan Kertas Suara Pemilu 2024 di Jaksel

Liliana yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu menegaskan bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu tak hanya memberi umpan melainkan juga memberi kail.

"Jadi kami tidak memberikan umpan, tetapi kami juga memberikan kail," ungkapnya.