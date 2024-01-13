JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan kertas suara di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).
Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Liliana membawa contoh kertas suara Pemilu 2024 lalu menyosialisasikan Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Bapak ibu 14 Februari jangan lupa ke TPS ya nanti akan mendapat empat kertas suara mulai dari abu-abu, merah, kuning, dan biru. Yang saya bawa ini contoh kertas suara warna kuning DPR RI cari nomor 16 di pojok kanan bawah ada Partai Perindo. Kalau saya Liliana Tanoesoedibjo ada di nomor urut 1," kata Liliana dihadapan ribuan masyarakat.
"Warna biru DPRD Provinsi DKI Jakarta," tambahnya.
Liliana turut didampingi Caleg DPR Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VIII, Santi Paramita.