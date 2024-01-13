Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Liliana Tanoesoedibjo Sosialisasikan Pencoblosan Kertas Suara Pemilu 2024 di Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:51 WIB
Caleg Perindo Liliana Tanoesoedibjo Sosialisasikan Pencoblosan Kertas Suara Pemilu 2024 di Jaksel
Liliana Tanoesoedibjo sosialisasikan Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan kertas suara di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Liliana membawa contoh kertas suara Pemilu 2024 lalu menyosialisasikan Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Bapak ibu 14 Februari jangan lupa ke TPS ya nanti akan mendapat empat kertas suara mulai dari abu-abu, merah, kuning, dan biru. Yang saya bawa ini contoh kertas suara warna kuning DPR RI cari nomor 16 di pojok kanan bawah ada Partai Perindo. Kalau saya Liliana Tanoesoedibjo ada di nomor urut 1," kata Liliana dihadapan ribuan masyarakat.

"Warna biru DPRD Provinsi DKI Jakarta," tambahnya.

Liliana turut didampingi Caleg DPR Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra; Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VIII, Santi Paramita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement