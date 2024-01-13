Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Liliana Tanoesoedibjo: Dekatkan Diri ke Masyarakat

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar tebus murah beras 2,5 kg serta minyak goreng kemasan gratis sebesar Rp10 ribu di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/1/2024) pagi.

Liliana yang maju dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu mengatakan bahwa ini sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Dengan komitmen kami selalu mengadakan sesuatu yang menyentuh rakyat dimana saat ini pagi ini kita melakukan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mereka memiliki harapan yang lebih baik lagi bagi Perindo," kata Liliana.

Ketua Umum Kartini Perindo itu juga menegaskan bahwa Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memperjuangkan hak rakyat.

"Karena Partai Perindo ini yang memperjuangkan rakyat," ujarnya.