HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Karev Marpaung Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:00 WIB
Caleg Perindo Karev Marpaung Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif
Caleg Perindo Karev Marpaung jadi tokoh inspiratif (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Legislatif (caleg) DPR RI dapil Sumatera Utara I Partai Perindo Mayjen TNI (purn) Karev Marpaung mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2023 dari Majalah Narwastu.

Setelah mendapatkan penghargaan itu, Karev berharap dirinya bisa amanah karena dinobatkan sebagai seorang yang inspiratif di tahun 2023.

"Semoga saya bisa benar menjadi sosok inspiratif. Bukan hanya secara umum tapi pada saat saya menjadi anggota DPR RI nanti," ucap Karev di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2024).

Dengan mendapatkan penghargaan tersebut, Karev menginginkan dirinya bisa membawa pembaharuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Yang betul-betul bisa membangun bangsa dan negara. Khususnya kepada masyarakat," kata Karev.

"Khususnya keluarga dari Partai Perindo, ketika dia terpilih sebagai anggota legislatif marilah kita sama sama membangun bangsa, tidak hanya berpikir selama ini bahwa anggota DPR banyak catatan negatifnya," pungkas Karev.

Halaman:
1 2
      
