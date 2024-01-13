Perindo Sediakan 1.000 Paket Tebus Murah Sembako Beras dan Minyak Goreng di Jaksel

JAKARTA - Caleg Perindo DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar tebus murah beras 2,5 kg serta minyak goreng kemasan gratis sebesar Rp10 ribu di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/1/2024) pagi.

Effendi Syahputra menjelaskan bahwa ribuan paket beras dan minyak goreng kemasan disediakan untuk ditebus secara cuma-cuma oleh masyarakat di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.

"Undangan yang kami sebar ada 1.000 pax isinya minyak dan beras yang bisa ditebus murah Rp10 ribu. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 1.000 masyarakat yang kita khususkan di 2 kelurahan, kelurahan Karet dan Karet Kuningan. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak yang datang dari se-Kecamatan Setiabudi," kata Effendi.

Effendi yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu menegaskan bahwa ini program rutin selain door to door sebagai komitmen terhadap masyarakat.

"Ini program rutin yang setiap hari kami lakukan selain program door to door dalam rangka menunjukkan komitmen kami terhadap masyarakat kecil," ucapnya.

Lebih lanjut, Effendi yang juga Ketua DPW Perindo DKI Jakarta itu menyebut program seperti ini sebagai upaya jemput bola mendekatkan diri ke masyarakat. Tak hanya itu sekaligus menyampaikan komitmen Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berjuang dengan masyarakat.

"Ketika program gerobak untuk sementara berhenti karena ada aturan dari Pengawas Pemilu maka kami harus turun menjemput langsung kegiatan sosial seperti ini sebagai upaya mendekatkan diri kepada rakyat sebagai komitmen Partai Perindo untuk selalu berjuang dan dekat dengan masyarakat," ujar Effendi.