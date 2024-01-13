Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo Harap Caleg Perindo semakin Dekat dengan Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:37 WIB
Liliana Tanoesoedibjo hadiri bazar murah Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo berharap caleg-caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu semakin dekat dengan masyarakat.

Liliana menyatakan, pendekatan tersebut bisa melalui kegiatan kemasyarakatan berupa cek kesehatan gratis dan bazar murah.

"Mereka itu (masyarakat) sangat perlu kedekatan dengan sosok seperti para caleg-caleg di sini tentunya ya, turun semuanya, kita harus membagi sesuatu dari hati harus melayani mereka dari hati," kata Liliana.

Bukan hanya instruksi, caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo itu juga mempraktikkan langsung upayanya agar semakin akrab dengan masyarakat.

Hal itu ia lakukan dengan menggelar kuis berhadiah jam dinding di sela-sela kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

"Dengan kuis-kuis ringan itu membuat mereka gembira," ucapnya.

