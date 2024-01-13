Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dikunjungi Caleg Antonius Riyanto, Warga Koja Sampaikan Aspirasi ke Partai Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:20 WIB
Dikunjungi Caleg Antonius Riyanto, Warga Koja Sampaikan Aspirasi ke Partai Perindo
JAKARTA - Ketua RT03/RW09, Tanah Merah, Kelurahan Rawa Radak Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Sutarjo (50) mengaku jika calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dapil 2 dari Partai Perindo Antonius Riyanto Saputro adalah orang yang bersosialisasi dan bermasyarakat.

Hal tersebut Sutarjo ungkapkan saat dirinya menghadiri acara kampanye Anton di lingkungan rumahnya, Sabtu (13/1/2024).

"Kami dukung Pak Antonius menang nomor 1menjadi wakil rakyat. (Orangnya) bagus dan senang orangnya nyambung. Saya sebagai wakil masyarakat di sini memohon kepada bapak Antonius jika jadi tolong ditingkatkan UMKM nya dan pendidikan," kata Sutarjo.

Terlebih pendidikan menjadi masalah yang krusial yang dialami di daerahnya. Sebab rata-rata mereka hanya lulusan SMA sehingga sulit mendapatkan pekerjaan.

"Terutama pendidikan, disini banyak yang putus sekolah sampai SMA enggak bisa kuliah. Kasihan sekarang ijazah SMA kayaknya susah (nyari kerja) paling minimal sarjana mohon pesan saya. Benar program Pak Ganjar itu satu rumah ada sarjana 1 aja untuk menarik adik-adiknya supaya bangkit,"ucapnya.

Sebelumnya, calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI dapil 2 DKI Jakarta, dari Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro melakukan kampanye di Jalan Tanah Merah, Lapangan Kobra, RT03/RW09 Kelurahan Rawa Radak Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Sabtu (13/1/2024).

Tepat pada pukul 19.35 WIB, Antonius yang menggunakan jaket dengan simbol partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyapa ratusan warga. Dia pun tak segan untuk menyalami satu persatu ratusan warga di wilayah Jakarta Utara itu.

