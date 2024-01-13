Puluhan Warga di Ciomas Bogor Diduga Keracunan Ikan Tongkol, 1 Orang Masih Dirawat

BOGOR - Puluhan warga di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor diduga keracunan makanan. Mereka sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas dan rumah sakit.

Kasie Trantib Satpol PP Kecamatan Ciomas Marimbun Tua Gultom mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Berawal ketika warga menggelar makan bersama secara prasmanan.

"Mereka punya program makan bersama hari Jumat dan yang memasak anggota DKM setiap hari Jumat, kebetulan hari ini menunya tongkol basah oleh yang masak dipesmol ceritanya begitu," kata Gultom kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Setelah makan, terdapat sekitar 20 orang mengalami gejala mual dan panas. Mereka langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

"Setelah dilakukan perawatan di Puskesmas 16 orang udah boleh pulang ke rumah karena sudah dinyatakan normal, yang 4 orang lagi dirujuk ke RS Ummi sama RSUD Kota Bogor 3 orang," ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi membernarkan adanya kejadian tersebut. Belum diketahui secara pasti dari peristiwa ini, tetapi diduga mereka keracunan dari olahan ikan tongkol.

"Kalau penyebab pasti kita belum bisa, karena nanti ahlinya. Dugaan sementara karena ikan tongkol, sampel makanan sudah dibawa oleh Puskesmas untuk dilakukan uji laboratorium," ucap Iwan.