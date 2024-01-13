Advertisement
HOME NEWS JABAR

5 Fakta Banjir di Bandung Akibat Jebolnya Tanggul Sungai Cikapundung

Salman Mardira , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |04:01 WIB
5 Fakta Banjir di Bandung Akibat Jebolnya Tanggul Sungai Cikapundung
Banjir di Braga, Kota Bandung (Foto: BNPB)
KAWASAN Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dilanda banjir pada Kamis 10 Januari 2024 akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung, setelah diguyur hujan deras. Sekitar 857 warga terdampak banjir.

Berikut fakta-fakta mengenai banjir di Bandung :

Ketinggian Banjir

Banjir yang menerjang Kelurahan Braga tingginya mencapai 170 meter di Gang Apandi dan Tadjudin. Ratusan rumah terendam. Warga sempat mengungsi ke kafe kosong tak jauh tak jauh dari lokasi kejadian.

600 KK Mengungsi

 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin mengatakan, imbas banjir ada 600 kepala keluarga dari 4 RW di Kelurahan Braga yang harus mengungsi.

“Di tempat pengungsian RW 8 di Sampono Parfum Jalan Braga, terdapat 150 pengungsi, yang tiga orang di antaranya dalam kondisi sakit,” kata Bambang.

Bantuan Masa Panik

Pemerintah langsung mengirim bantuan masa panik di antaranya 1.000 karung dan 200 selimut untuk korban banjir. Mereka masih membutuhkan tambahan selimut, pakaian kering, makanan, alat-alat kebersihan, dan terpal.

Tanggung Jebol Segera Diperbaiki

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin saat mengunjungi lokasi banjir di Braga meminta Pemkot Bandung segera memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung.

"Hari ini harus selesai (perbaikan tanggul jebol). Tentu dengan dipantau juga,” katanya, Jumat kemarin.

PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono berjanji segera memperbaiki tanggul tersebut.

"Besok, tanggul akan kami tangani. Mudah-mudahan dengan kecepatan kita memperbaiki tanggul, ini bisa meminimalisir banjir," katanya di lokasi banjir, Jumat.

