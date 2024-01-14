Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Datangi Warga Paling Pelosok di Siak Kecil Sampaikan Pesan Pemilu Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |22:41 WIB
Polisi Datangi Warga Paling Pelosok di Siak Kecil Sampaikan Pesan Pemilu Damai
Polisi datangi warga paling pelosok di Siak Kecil. (Foto: Banda Haruddin)
PEKANBARU - Kepolisian bersama TNI terus menggencarkan pesan pemilu damai ke masyarakat. Kali ini dilakukan bersama pihak Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis, Riau, dengan mendatangi lokasi paling terpencil yakni Dusun Sungai Bakung, Minggu (14/1/2023).

Lokasi tersebut tak bisa dicapai melalui jalur darat. Satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan saat ini adalah sampan pompong atau perahu mesin. Dengan menyusuri sungai Siak Kecil dengan waktu tempuh 2,5 sampai 3 jam, pihak Polek Siak Kecil dan TNI dan pihak kecamatan baru sampai ke lokasi.

"Polsek Siak Kecil bersama Forkopimcam dan TNI mengunjungi dan bersilaturahmi bersama warga Dusun Sungai Bakung yang terpencil dan terjauh di kecamatan untuk mempererat kebersamaan, serta menjaga tetap damai pada Pemilu 2024 dengan cara mengajak warga desa untuk makan bersama-sama. Kegiatan dihadiri forkopimcam, Ka UPT, kades, kadus, tokoh masyarkat desa Sungai Nibung," kata Kapolsek Siak Kecil, Ipda Eko Wahyu NB.

Kepada warga, dia menyampaikan pesan Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro untuk melakukan sosialiasi pemilu agar nantinya bisa berjalan dengan kondusif walau berbeda pilihan.

"Pilihan boleh berbeda, tapi yang penting jaga persaudaraan kita sebagai sesama bangsa ini. Boleh beda pilihan partai, beda calon presiden boleh, tapi yang penting jaga persaudaraan kita sebagai sesama bangsa ini," tuturnya.

Dalam kegiatan cooling system ini, Forkopimcam bahu-membahu mengangkat beberapa bantuan kepada masyarakat berupa sembako sebagai bentuk kepedulian  kepada masyarakat, sekaligus untuk menciptakan harmonisasi antara masyarakat dengan Forkopimcam Siak Kecil.

Selain itu, Forkopimcam  juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan serta penyerahan obat-obatan serta vitamin bagi warga dana anak-anak  yang masih terdampak banjir melalui puskesmas untuk memastikan bahwa warga selalu dalam keadaan sehat tanpa terpapar penyakit akibat genangan air.

