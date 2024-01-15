Caleg Perindo Djoni Toat Kembali Gelar Bazar Minyak Murah dan Senam Sehat

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali melakukan bazar minyak murah, senam dan sosialiasi edukasi terkait Pemilu 2024 di dua kecamatan yakni Kecamatan Regol dan Kecamatan Bandung Kulon, Minggu (14/1/2024).

Dalam kegiatan ini hadir juga Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Perindo Djoni Toat Muljadi serta Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Angelia untuk memberikan sosialisai, bazar minyak murah dan senam untuk masyarakat.

Djoni Toat Caleg DPR RI Jabar 1 Partao Perindo mengatakan jika program ini akan terus diadakan oleh partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

Menurutnya hal ini juga untuk melihat sejauhmana situasi dan kondisi masyarakat dengan turun langsung dalam kegiatan ini

"Kita akan terus terjun langsung untuk memastikan jika masyarakat bisa terpenuhi semua kebutuhannya khususnya terkait sembako yang sedang meningkat," ujar Djoni saat ditemui dilokasi, Minggu (14/1/2024).

Djoni yang sering disapa Bapak Bakti Sosial ini memang kerap turun langsung ke lapangan, tak hanya memberikan bantuan akan tetapi terus melakukan sosialisasi dan edukasi khususnya dalam pemilu nanti.

"Alhamdulilah ketika kita blusukan kelapangan warga menyambut sangat senang dan terkait sosialisai warga juga sangat antusiasi dan dibeberapa wilayah masyarakat juga menghargai kegiatan seperti ini," jelasnya.

Djoni menambahkan, meskipun nantinya ketika pemilihan dirinya tidak terpilih, namun bakti sosial ini akan terus dilakukan.

"Saya juga selalu berpesan silaturahmi terus dilakukan mau nanti terpilih atau tidak yang penting kita harus tau bagaimana kondisi masyarakat dibawah dan terus bisa membantu selagi mereka harus kita bantu," tuturnya.

Meski begitu, dirinya juga tidak mau mengumbar janji sehingga bisa mengecewakan masyarakat. Namun ketika nanti terpilih akan mengutamakan aspirasi-aspirasi masyarakat selama ini yang dirasa harus diutamakan.

"Tidak banyak umbar janji insha allah ketika kita terpilih harus segera merealisasikannya itu poin utama," terangnya.

Sementara itu Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Partai Perindo, Anggun Angelia mengatakan dalam bazar minyak ini sebanyak 350 sembako akan dibagikan dengan harga Rp10 ribu perliter.

"Kita bagikan sekitar 350 sembako untuk 350 orang dengan harga Rp10 ribu perliter dan mie goreng," kata Anggun.

Selain bazar minyak murah, agenda ini juga diisi dengan senam yang diikuti oleh 100 orang dan rencananya akan terus dilakukan.

"Kita liat dulu kegiatan warganya kalau misalkan mayoritas banyak ikut senam kita akan terus lakukan kegiatan senam seminggu sekali, tapi kita lihat wilayahnya juga," katanya.