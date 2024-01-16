Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah Perindo Diserbu Warga Bandung Barat

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |02:44 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah Perindo Diserbu Warga Bandung Barat
A
A
A

BANDUNG – Ratusan warga Kampung Selacau, Desa Sadangmekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyerbu bazar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo, Senin (15/1/2024).

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu sangat membantu. Dengan Rp5 ribu bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng.

Warga rela menunggu demi mendapatkan minyak goreng murah karena di pasaran harga minyak goreng dijual seharga Rp15 ribu per liter. Tak hanya itu warga pun antusias melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.

Menurut Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai bukti Partai Perindo peduli terhadap masyarakat. Selain itu Abdul Khaliq mengajak warga datang ke TPS pada tgl 14 Februari dan tidak golput.

“Di saat sembako mahal Partai Perindo mengelar sembako murah, ini bukti Perindo peduli rakyat kecil,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
