Miris! Tak Ada Jembatan, Warga Pemerihan Lampung Gunakan Ban Seberangi Jenazah dari Sungai

PESISIR BARAT - Lantaran tak ada akses jembatan, sejumlah warga di Pekon Pemerihan, Kecamatan Bangkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung terpaksa harus menyeberangi sungai demi membawa jenazah ke tempat pemakaman umum (TPU).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, tampak sejumlah warga yang mengiringi jenazah bertaruh nyawa berenang di sungai demi menyeberangkan jenazah ke TPU.

Dalam video tersebut juga terlihat kondisi aliran sungai yang cukup deras dan dalam. Bahkan, warga yang berenang harus dibantu dengan tali agar warga dan jenazah yang diseberangkan tak hanyut. Kondisi ini pun penuh dengan risiko.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pekon Pemerihan, Subantoro membenarkan jika peristiwa itu terjadi di desanya. "Iya itu di kampung kami, kejadiannya tepat pada hari ini," ujar Kepala Pekon Pemerihan, Subantoro, Selasa (16/1/2024).

Subantoro menjelaskan, warga terpaksa harus menyeberangi sungai saat membawa jenazah lantaran tak ada akses jembatan yang menghubungkan pemukiman warga menuju TPU.