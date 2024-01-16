Partai Perindo Gelar Bazar Migor Murah dan Sosialisasi KTA Berasuransi di Pelosok Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Partai Perindo terus bergerak untuk meringankan beban masyarakat. Di tengah kondisi perekonomian yang mulai sulit belakangan akibat panenan tahun ini mundur usai dihempas cuaca tak menentu, Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di pelosok.

Selasa (16/1/2024), bertempat di Pasar Kuliner Kampung Emas, Dusun Plumbungan, Kelurahan Putat, Kapanewon (Kecamatan) Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar Sosialisasi KTA Berasuransi dan Pasar Murah Perindo di Gunung Kidul, DI Yogyakarta.

Dengan menghadirkan jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Perindo DIY, kegiatan bazar ini juga memperkenalkan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Gunungkidul Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Ngawen, Nglipar, Gedangsari dan Patuk) Ero Pranytry, Caleg DPR Propinsi DIY Dapil Gunungkidul nomor urut 1 Anton Supriyadi sekaligus juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu Partai Perindo Gunungkidul) dan Caleg DPR RI, Brigjend Purn Bonifasius Widiyantoko Sambodo.

Caleg DPR RI dari Perindo, Brigjen Purnawirawan Bonifasius Widiyantoko Sambodo mengatakan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sengaja hadir dengan bazar minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena saat ini kondisi ekonomi tengah sulit akibat cuaca ekstrim yang belakangan terjadi.