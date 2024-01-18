Caleg Perindo Lisbet Gultom Gelar Bazar Migor Murah di Cipayung Jaktim

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 6 DKI Jakarta, Lisbet Gultom menggelar agenda temu sapa warga Cipayung, tepatnya di Bambu Wulung 2, Jakarta Timur, dengan menggelar bazaar minyak goreng murah.

Lisbet menghelat bazaar minyak goreng tersebut di empat kecamatan di Jakarta Timur sehingga setiap lokasi, dirinya menawarkan 500 minyak goreng dengan harga Rp5000 per botol.

Lisbet menyampaikan, bazaar minyak goreng murah Perindo ini sebagai bukti upaya untuk membangun hubungan silaturahmi yang erat bersama masyarakat. Dia mengatakan, kegiatan bazaar minyak goreng murah adalah bentuk aksi nyata Perindo yang selalu turun membantu masyarakat.

"Bazaar minyak goreng murah ini adalah program Perindo untuk sedikit menbantu masyarakat yang ada di sekitar Cipayung. Semoga masyarakat di Bambu Wulung ini dapat terbantukan dengan upaya kami inu," ujar Lisbet di lokasi, Kamis (18/1/2024).

Lisbet menuturkan, selain membantu masyarakat, agenda bazaar minyak goreng murah ini juga menjadi ajang sosialisasi dirinya kepada masyarakat guna menjaring dukungan untuk maju sebagai anggota legislatif di tingkat DPRD DKI Jakarta.