HOME NEWS NEWS

Gelar Tebus Minyak Goreng Murah, Caleg Denny: Bentuk Kepedulian Partai Perindo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:33 WIB
Gelar Tebus Minyak Goreng Murah, Caleg Denny: Bentuk Kepedulian Partai Perindo
Caleg Perindo Denny Barends. (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, Denny Barends menggelar tebus murah minyak goreng kepada warga di Jalan Telaga Raya, Kelurahan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kegiatan ini juga dilakukan bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3, Mariaman Purba. Denny mengatakan tebus minyak murah seharga Rp5.000 per satu liter itu merupakan bentuk kepedulian dari Partai Perindo terhadap masyarakat.

“Ini kita lakukan adalah bentuk kepedulian dari Partai Perindo untuk peduli terhadap rakyat, di mana saat ini kita lihat tagline daripada Partai Perindo adalah untuk Indonesia Sejahtera,” kata Denny di lokasi, Kamis (18/1/2024).

Denny mengaku yakin dengan adanya kegiatan seperti tebus minyak goreng murah ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat.

“Saya yakin warga saat ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari Partai Perindo melalui bazzar murah ini, tebus murah minyak goreng 1 liter seharga Rp5.000,” ungkapnya.

Telusuri berita news lainnya
