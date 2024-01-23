Adakan Bazar Murah, Caleg Perindo: Warga Senang Bertemu Calon Wakilnya

SUKABUMI – Calon legislatif (Caleg) No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna mengatakan, lebih dari 500 botol minyak goreng yang disediakan, ludes dalam waktu singkat. Minyak goreng murah itu diserbu warga Kampung Kosambi RT 011/003, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (22/1/2024) siang.

Adapun dalam bazar tersebut, masyarakat bisa menebus satu liter minyak goreng seharga Rp5 ribu. Padahal biasanya warga membeli minyak goreng dengan harga Rp17 ribu hingga Rp20 ribu per liter

"Warga di sini merasa senang bisa bertemu dengan calon wakilnya di parlemen untuk berdialog dan mencurahkan keluh kesahnya. Selain itu warga merasa terbantu meringankan beban ekonominya dengan adanya kegiatan Bazaar minyak goreng murah ini," ujar Rita.

"Kami Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, konsisten untuk selalu dekat dan membela kepentingan rakyat dengan program yang nyata," ujar Rita.

Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya kegiatan Partai Perindo yang menyentuh langsung di masyarakat sehingga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.