Gelar Bazar Murah, Caleg Rita Irawati: Bukti Partai Perindo Peduli pada Rakyat

SUKABUMI - Ratusan warga Kampung Babakan Inpres RT 47/11, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar oleh calon legislatif (Caleg) DPR RI dan DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Perindo, Senin 22 Januari 2024.

Caleg No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna mengatakan, kegiatan dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengurangi beban masyarakat dalam membeli salah satu kebutuhan pokok.

"Kegiatan ini juga bukti nyata dari kami calon legislatif dari Partai Perindo yang peduli kepada rakyat dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Sukabumi. Dan kegiatan ini akan terus kami lanjutkan dan dikembangkan lagi, jika kami dipercaya warga Sukabumi untuk menjadi wakilnya di parlemen," ujar Rita.