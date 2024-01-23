Gelar Bazar Murah, Caleg Boy Sunarko: Bukti Partai Perindo Konsisten Bantu Rakyat

BEKASI - Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX, R Boy Sunarko dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Ahmad Andres menggelar bazar paket murah isi, 1 liter minyak goreng dan 1 liter sabun cuci Rp. 10.000 sepaket di kawasan Griya Asri, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (23/1/2024).

Rangkaian bazar murah itu sebagai tanda bukti konsisten Partai Perindo kepada masyarakat.

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX, R Boy Sunarko mengatakan, bazar paket murah ini sebanyak 1.500 paket, yang sebelumnya diadakan di dua lokasi, yakni di Kampung Sampora, Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru, pada Senin (22/1/2024) kemarin.

"Jadi 1.500 paket ini di bagi tiga lokasi. Untuk kecamatan Serang Baru dua lokasi masing-masing 500 paket. Sedangkan di kawasan Griya Asri 500 liter paket isi minyak goreng dan sabun cuci," kata Boy.

Boy mengatakan bahwa bazar murah ini di tebus Rp10.000 merupakan upaya Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Paket ini Rp. 10.000 kalau di pasaran bisa Rp. 25.000. Jadi harganya pasti jauh lebih murah ya dari kita. Ini bukti Parti Partai Perindo yang konsisten selalu membantu masyarakat," ungkapnya.