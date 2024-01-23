Gelar Bazar Minyak Murah, Warga Ngampilan: Partai Perindo Sangat Peduli Masyarakat Kecil

YOGYAKARTA - DPW Partai Perindo DIY kembali menyelenggarakan bazar minyak goreng murah di wilayahnya. Kali ini, lokasi bazar berada di Kampung Gendingan Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta

Antrean mengular dari masyarakat yang berminat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga jauh di bawah pasaran. Mereka rela antre untuk mendapatkan minyak goreng yang selama ini menjadi kebutuhan pokok warga.

Titik, salah Seorang warga Gendingan mengaku sangat terbantu dengan bazar murah minyak goreng dari Partai Perindo ini. Stop di tengah kesulitan masyarakat akibat harga-harga kebutuhan pokok yang saat ini melejit memang program bazar minyak goreng murah ini seolah menjadi penyejuk bagi mereka terutama bagi para ibu rumah tangga.

"Alhamdulillah terima kasih Partai Perindo. Sering-sering saja seperti ini," tutur dia.

Selain terbantu, masyarakat di wilayahnya juga mengapresiasi Partai Perindo yang dinilai peduli akan kesejahteraan masyarakat. Dia sering melihat berita di TV maupun media sosial bahwa kepedulian Partai Perindo ini untuk masyarakat sangat luar biasa pedulinya.

Titik mengaku pernah melhat Partai Perindo bagi-bagi gerobak untuk pedagang dengan jumlah yang banyak. Hal itu membuatnya sangat tersentuh dan dirinya sebagai masyarakat merasa sangat terbantu dengan program-program tersebut.

"Kami berharap agar Partai Perindo melakukan hal seperti itu kepada kami," kata Titik.