Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Murah, Warga Ngampilan: Partai Perindo Sangat Peduli Masyarakat Kecil

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:00 WIB
Gelar Bazar Minyak Murah, Warga Ngampilan: Partai Perindo Sangat Peduli Masyarakat Kecil
Bazar murah Partai Perindo di DIY (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - DPW Partai Perindo DIY kembali menyelenggarakan bazar minyak goreng murah di wilayahnya. Kali ini, lokasi bazar berada di Kampung Gendingan Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta

Antrean mengular dari masyarakat yang berminat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga jauh di bawah pasaran. Mereka rela antre untuk mendapatkan minyak goreng yang selama ini menjadi kebutuhan pokok warga.

Titik, salah Seorang warga Gendingan mengaku sangat terbantu dengan bazar murah minyak goreng dari Partai Perindo ini. Stop di tengah kesulitan masyarakat akibat harga-harga kebutuhan pokok yang saat ini melejit memang program bazar minyak goreng murah ini seolah menjadi penyejuk bagi mereka terutama bagi para ibu rumah tangga.

"Alhamdulillah terima kasih Partai Perindo. Sering-sering saja seperti ini," tutur dia.

Selain terbantu, masyarakat di wilayahnya juga mengapresiasi Partai Perindo yang dinilai peduli akan kesejahteraan masyarakat. Dia sering melihat berita di TV maupun media sosial bahwa kepedulian Partai Perindo ini untuk masyarakat sangat luar biasa pedulinya.

Titik mengaku pernah melhat Partai Perindo bagi-bagi gerobak untuk pedagang dengan jumlah yang banyak. Hal itu membuatnya sangat tersentuh dan dirinya sebagai masyarakat merasa sangat terbantu dengan program-program tersebut.

"Kami berharap agar Partai Perindo melakukan hal seperti itu kepada kami," kata Titik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement