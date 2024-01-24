Caleg Perindo Anang Iskandar dan Michael Gelar Edukasi Cara Mencoblos di Pemilu 2024

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya dari Partai Perindo Dapil 4, Michael SH MH dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menyapa warga Simomulyo Baru, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Selasa (23/1/2024) malam.

Kedua calon wakil rakyat tersebut juga mengadakan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara Pemilu 2024. Warga yang hadir sangat antusias menyimak paparan dari Anang dan Michael. Anang menjelaskan kepada warga yang rata-rata ibu ibu mengenai jumlah surat suara dan warnanya.

Berulang kali Anang menjelaskan lagi untuk memastikan masyarakat mengerti dan tidak salah pilih. Sambil memegang surat suara untuk simulasi, mantan Kabareskrim ini memberi tebakan kepada ibu ibu untuk memastikan mereka sudah hafal di luar kepala.

"Jangan lupa, yang dicoblos di surat suara DPR RI, pojok kanan bawah. Ada nama Anang Iskandar nomor 2," katanya.

Dalam kesempatan ini juga dibarengi dengan acara tebus murah minyak goreng. Setidaknya, ada sebanyak 300 botol minyak goreng ukuran 1 liter yang disiapkan. Untuk satu liter, dijual seharga Rp5 ribu. Tebus murah ini bertujuan untuk membantu meringankan bebas masyarakat di tengah kesulitan yang dihadapi.

Anang mengatakan, dari kegiatan ini pihaknya ingin memperkenalkan partai dan juga program dari Perindo. Salah satu program dari partai yang bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini adalah tebus murah minyak goreng.

"Program Partai Perindo adalah mensejahterakan masyarakat dan UMKM. Dan kali ini adalah tebus murah minyak goreng," ujarnya.