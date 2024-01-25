Sambangi Warga, Ustadz Yusuf Mansur Takjub Bazar Minyak Goreng Murah Diserbu Habis di Cipayung

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) pada Kamis (25/1/2024) berkeliling di wilayah Kota Jakarta Timur, guna menyapa warga-warga. Selepas berkunjung ke Ciracas, Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di Cilangkap, Cipayung.

Yusuf Mansur mengaku takjub dengan antusias warga Cipayung atas perhelatan bazaar minyak goreng murah di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung. Pasalnya, dia melihat antusias warga yang menyerbu bazaar minyak goreng tersebut.

"Ini saya takjub sama warganya, Masya Allah tumplek (ramai). Di sini bazar minyak goreng sampai diserbu ramai-ramai," ujar Yusuf di lokasi, Kamis.

Yusuf yang ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, ikut bergembira dengan keramaian warga yang hendak bertemu dengannya. Ia mengaku senang sekali melaksanakan temu sapa dengan warga Cipayung, bahkan sampai berfoto-foto bersama.

"Di sini pada girang semuanya. Satu, mereka pada minta foto sama saya, mau ketemu langsung hingga minta foto dan doa. Soalnya katanya cuma bisa melihat saya di televisi," kata Yusuf.

Diketahui, bazar minyak goreng murah Perindo yang dihelat Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Amin ini digelar di lapangan serba guna warga. Bazar Minyak Goreng Murah itu disediakan dalam jumlah 1.000 liter. Harga yang ditawarkan per botolnya, Rp5.000, notabene jauh di bawah harga pasar saat ini.

(Arief Setyadi )