Dubes Israel Bicara di Debat Terbuka DK PBB, Menlu Retno Putuskan Walk Out

Menlu RI Retno Marsudi melakukan aksi {walk out} di debat terbuka DK PBB (Foto: Tangkapan layar/VOA))

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan ‘walk out’ atau meninggalkan ruangan saat debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat Selasa (23/1/2024).

Aksi walk out ini dilakukan saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan.

Dikutip VOA, Dubes Israel mengatakan ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza jika DK PBB menyetujuinya.

“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.

Menlu Retno juga mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri.

Rteno menilai pernyataan Netanyahu sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.

“Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?,” tanya Retno dalam kesempatan Debat Terbuka DK PBB tersebut.

Retno juga menyampaikan kekecewaan karena DK PBB dianggap gagal menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina melalui banyaknya resolusi.