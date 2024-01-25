Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Daftar 7 Jenderal Dimutasi Jadi Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:04 WIB
Ini Daftar 7 Jenderal Dimutasi Jadi Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: MPI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap 114 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra baik darat, laut dan udara.

Kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

 BACA JUGA:

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 114 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 58 Pati TNI AD, 33 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, dikutip Kamis (25/1/2024)/

Dengan kebijakan baru ini, dari 58 perwira TNI AD yang dimutasi sebanyak 7 Jenderal Bintang Satu beralih tugas menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

 BACA JUGA:

Berikut ini Jenderal TNI yang dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

1. Brigjen TNI Totok Suhartono, jabatan lama Kapoksahli Pangdam V/Brw dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

2. Brigjen TNI Dadang Rukhiyana, jabatan lama Irdam XVI/Ptm dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

3. Brigjen TNI Dedy Irwanto, jabatan lama Irum Itjen TNI dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

