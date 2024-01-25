Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pemilu 2024, Caleg Perindo Anang Iskandar Ajak Warga Nyoblos pada 14 Februari

Pramono Putra , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |21:40 WIB
Pemilu 2024, Caleg Perindo Anang Iskandar Ajak Warga Nyoblos pada 14 Februari
Caleg Perindo Anang Iskandar (Foto: Pramono)
A
A
A

 

SIDOARJO - Menjelang Pemilu 14 Februari 2024, Caleg Partai Perindo makin gencarkan kampanye politik, seperti dilakukan Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jatim 1 Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar yang menggelar kampanye di Desa Cangkring Krembung-Sidoarjo.

Dalam kampanyenya, mantan Kabareskrim Mabes Polri yang juga mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya dengan mencoblos Partai Perindo pada 14 Februari mendatang.

Untuk memastikan warga dalam menggunakan hak suaranya, Anang Iskandar didampingi Caleg Perindo untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo Oki Pujo Isnanto menggelar simulasi pencoblosan surat suara yang benar dan tepat.

Anang Iskansar menjanjikan, selain berusaha untuk terus mensejahterakan rakyat Indonesia juga menjamin seluruh penghasilannya diberikan ke masyarakat dalam bentuk sembako yang akan dibagi rata jika terpilih menjadi anggota legislatif di tingkat DPR RI.

