Antusiasme Masyarakat Tinggi, Caleg Wahyu Nur Iman: Perindo Pasti Menang

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman yakin Perindo bisa memenangkan Pemilu 2024. Apalagi setiap turun langsung ke masyarakat dia melihat antusiasme yang begitu tinggi.

“Lihat antusiasmenya, Perindo pasti menang,” kata Wahyu saat ditemui dalam acara bazar minyak gratis di Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan jika bazar minyak murah ini bukan yang pertama kalinya ia lakukan di tempat ini. Namun, setiap warga terlihat sangat antusias terhadap acara tersebut.

Acara bazar ini merupakan suatu bentuk kepedulian Wahyu terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini harga sembako naik. Dengan adanya bazar murah ini, Wahyu berharap dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat. Adapun minyak yang disediakan berjumlah 1.000 botol yang masing-masing dijual seharga Rp5.000.

“Memang ini bazar untuk kesekian kalinya, bazar minyak goreng murah untuk masyarakat. Di mana ini bukti peduli kami dalam memenuhi semua kemauan masyarakat. Sekarang sembako mahal. Kehidupan tidak terlalu mudah di sini. Makanya kita datang ke sini untuk membantu menyejahterakan masyarakat,” ucap Wahyu.

Tidak hanya itu saja, Wahyu juga menyampaikan jika program bazar murah ini sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Wahyu pun berharap nantinya warga akan merasa benar-benar terbantu lewat acara bazar ini. Dirinya pun mengaku tidak akan berhenti untuk membantu masyarakat kecil. Kedepannya beliau akan mengadakan acara yang sama.