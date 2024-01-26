Caleg Perindo Yusuf Mansur Gelar Bazar Murah, Sediakan 1000 Botol Minyak Goreng

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) menggelar bazar murah di Jalan Swadaya Raya RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Acara bazar murah yang digelar pada pada Jumat (26/1/2024) sukses diserbu ratusan warga.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, bazar murah ini menyediakan 1000 paket minyak goreng yang akan ditebus warga Cipinang Melayu seharga Rp5 ribu.

“Alhamdulillah Perindo lewat kami dengan izin Allah SWT, kita menyapa masyarakat dan langsung menggelar bazar minyak goreng murah,” ungkap Yusuf Mansur.

Saat tiba di lokasi, Yusuf Mansur pun langsung disapa oleh ratusan masyarakat yang tak sabar ingin bertemu langsung dengan pendakwah sekaligus Caleg Partai Perindo ini.

Para emak-emak pun langsung menyerbu sosok Yusuf Mansur yang menghampiri mereka dan menyalami para warga.

Melihat antusias tersebut, Yusuf Mansur pun ikut senang dan merasakan kebahagiaan warga yang merasa terbantu dengan program Partai Perindo yakni bazar murah. Menurutnya, bantuan seperti ini akan sangat meringankan warga khususnya di tengah harga sembako yang melejit.

“Ekonomi memang lagi begini ya, jadi bantuan seberapa pun samgat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” paparnya.

Adapun sosialisasi kepada masyarakat terkait Pilpres 2024 yang akan segera dilaksanakan. Masyarakat diberikan edukasi mengenai cara memilih Paslon dan Caleg serta pengenalan program Partai Perindo.